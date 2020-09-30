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DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

MSB: Ermenistan huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir

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MSB: Ermenistan huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir
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MİLLİ Savunma Bakanlığı’nca sosyal medyada yapılan paylaşımda, Ermenistan’ın 30 yıl önce olduğu gibi bugün de barış ve huzurun düşmanı olarak hareket ettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan 1992 yılındaki Hocalı katliamına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Açıklamada ise "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalıda soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir" denildi.



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