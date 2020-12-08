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DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

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MSB: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen 1 ton ağırlığındaki bombanın Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti" denildi.

MSB: El-Babda yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

MSB: El-Babda yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

 

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