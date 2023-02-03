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MSB: Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi

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#MSB#Ege#Eğitim Uçuşu
MSB: Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 20:03

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi” ifadelerine yer verdi.

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#MSB#Ege#Eğitim Uçuşu

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