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DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 20:39 | Son Güncelleme:

MSB: Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler icra edilmiştir

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MSB: Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler icra edilmiştir
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimlerin icra edildiğini bildirdi.

 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Denizin üstünde çakan şimşekler Taarruz Helikopterlerimiz ile Beyaz Fırtınalar Hücumbotlarımız tarafından Ege ve Akdeniz'de müşterek eğitimler icra edilmiştir." denildi.

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