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Haber Giriş: 25.02.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

MSB duyurmuştu! 'Mavi Vatan-2021 Tatbikatı' bugün başladı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu 'Mavi Vatan-2021 Tatbikatı' bugün başladı. 7 Mart'a kadar sürecek olan 'Mavi Vatan-2021 Tatbikatı' ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor. Tatbikatta Sahil Güvenlik Komutanlığından S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alıyor.

Son dakika haberine göre 'Mavi Vatan-2021 Tatbikatı' bugün başladı. 'Mavi Vatan-2021 Tatbikatı' 7 Mart'a kadar devam edecek. Tatbikat ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

82 GEMİ, 5 DENİZ KARAKOL UÇAĞI, 12 DENİZ HELİKOPTERİ YER ALIYOR

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alıyor.

İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları icra edilecek.

 

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