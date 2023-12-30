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MSB duyurdu: Zap bölgesinde PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda teçhizat ele geçirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Zap
MSB duyurdu: Zap bölgesinde PKKya ağır darbe Çok sayıda teçhizat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 13:42

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristten alınan bilgilerle komandoların Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda Komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu. Ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde: - 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, - 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, - 314 adet el bombası, - 2 adet PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, - 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, - 139 adet tahta dipçik, - Çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Zap

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