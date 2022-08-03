MSB duyurdu! Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı."