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MSB duyurdu! Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Yunanistan#FETÖ
MSB duyurdu Yunanistandan Türkiyeye girmeye çalışan 2 FETÖcü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 12:20

MSB, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye girmeyen çalışan FETÖ terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı. 

 

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#MSB#Yunanistan#FETÖ

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