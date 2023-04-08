MSB duyurdu! Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.