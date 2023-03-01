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MSB duyurdu! Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan teröristler yakalandı

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Mehmetçik
MSB duyurdu Yunanistandan Türkiyeye geçmeye çalışan teröristler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 18:54

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Mehmetçik

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