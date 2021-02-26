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MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 şahıs, Edirne’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2’sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 şahıs, Edirne’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2’sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi.https://t.co/aBfeyWiVQ2 pic.twitter.com/2q7CDnb9xj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2021