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Haber Giriş: 26.02.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı

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MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 şahıs yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 şahıs, Edirne’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2’sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

 

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