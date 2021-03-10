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Haber Giriş: 10.03.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

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MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 kişinin Edirne/Meriç'te yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Edirne/Meriç’te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi."

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