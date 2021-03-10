MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 kişinin Edirne/Meriç'te yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Edirne/Meriç’te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi."
Edirne/Meriç’te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/BNqlAVyrV8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2021