MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 FETÖ üyesi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörle mücadelemiz hudutlarda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.