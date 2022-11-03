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MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 FETÖ üyesi yakalandı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#FETÖ
MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 FETÖ üyesi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 23:52

Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10'u FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörle mücadelemiz hudutlarda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#FETÖ

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