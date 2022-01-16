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MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Kaçak
MSB duyurdu Yunanistana geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a geçmeye çalışan, dördü PKK/KCK terör örgütü mensubu olan altı kişinin yakalandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan altı kişinin yakalandığını duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi. 

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