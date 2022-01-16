MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan altı kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/aCXbQa0Egl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2022