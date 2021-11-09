MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2021
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/zzIxxKivgz