MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/b4q2v333uc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2021
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