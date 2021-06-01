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Haber Giriş: 01.06.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı

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MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahsın yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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