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Haber Giriş: 05.04.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı

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MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahsın yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım:

Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.

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