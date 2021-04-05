MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahsın yakalandığını duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım:
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/mwQxyMgzEr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2021
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