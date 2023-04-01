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MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 1 terörist yakalandı

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#MSB#Terörist#Sınır
MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 1 terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 14:12

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye’den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakalandı.

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MSB'nin paylaşımından 'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor' denilerek "Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı. 

 

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