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MSB duyurdu: Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

#Milli Savunma Bakanlığı#DEAŞ#FETÖ
MSB duyurdu: Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#DEAŞ#FETÖ