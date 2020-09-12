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DHA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 21:39 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Yarın gerçekleşecek

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MSB duyurdu: Yarın gerçekleşecek
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam ettiğini belirterek, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’nün, yarın gerçekleşeceğini bildirdi.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’na ilişkin, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiil olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 13 Eylül 2020 Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir" denildi.

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