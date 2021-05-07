MSB duyurdu! Tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Mağaralar ile mühimmatların görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z1KK9K7buP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2021
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