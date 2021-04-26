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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 22:07 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 'Terör temizliği devam ediyor'

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonları kapsamında hava hücüm harekatları düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" denildi.

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