MSB duyurdu! 'Terör temizliği devam ediyor'
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonları kapsamında hava hücüm harekatları düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" denildi.
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