MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe
MSB, 'Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi.' açıklamasında bulundu.
Barış Pınarı bölgesindeki komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.
Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
SAYI 20'YE YÜKSELDİ
Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi.
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