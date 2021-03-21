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Gündem
DHA- AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe

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MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe

MSB, 'Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi.' açıklamasında bulundu.

Barış Pınarı bölgesindeki komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.

Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

SAYI 20'YE YÜKSELDİ

Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi.

MSB duyurdu Terör örgütüne ağır darbe

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