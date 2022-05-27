MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/QR80L1seyJ