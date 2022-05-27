Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Terörist#PKK
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Terörist#PKK

BAKMADAN GEÇME!

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp