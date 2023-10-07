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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde en az 14 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Operasyon#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 09:48

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi.

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MSB'DEN YENİ HAVA HAREKATI MESAJI

Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait noktalar vuruluyor. Bölgedeki terörist unsurları etkisiz hale getirme amacıyla yürütülen operasyon kapsamında Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat kenti ve çevresinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler vuruldu. Ayrıca, Ayn el-Arab ve Rakka kentlerinde bulunan PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik operasyon başlatıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek, Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'ndeki terörist hedeflerine 06 Ekim 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargâh, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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#MSB#Operasyon#PKK

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