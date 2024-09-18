MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar… pic.twitter.com/Hz3Bk7e5SS