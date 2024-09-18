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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
MSB duyurdu: Suriyenin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 12:27

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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