MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.