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Haber Giriş: 28.04.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Suriye'den ülkemize girmeye çalışırken yakalandı

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MSB duyurdu: Suriye'den ülkemize girmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Şuruç'ta yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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