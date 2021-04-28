MSB duyurdu: Suriye'den ülkemize girmeye çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Şuruç'ta yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dCLmEdxQ9P— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2021
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