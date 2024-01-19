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MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ta toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 13:28

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada, 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi. 

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#MSB#Terörist#PKK

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