MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ta toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada, 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.