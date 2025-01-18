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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Suriye#Irak
MSB duyurdu: Suriye ve Irakın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 10:52

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor.

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#MSB#Suriye#Irak

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