DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 18:21,
MSB duyurdu: Sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi
MSB, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi." dedi.
Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi #COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/D1OcLfLjIr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2020
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