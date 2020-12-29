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MSB duyurdu: Sızma girişimindeki terör örgütü üyeleri etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/PYG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında şöyle denildi:
"Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
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