MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2022
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/eDN9LYFveU