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Haber Giriş: 08.04.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Sınırda 9 kişi yakalandı

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MSB duyurdu! Sınırda 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' ifadeleri kullanıldı.

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