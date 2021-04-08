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MSB duyurdu! Sınırda 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsın yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' ifadeleri kullanıldı.
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