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Haber Giriş: 10.04.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Sınırda 3 kişi yakalandı

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MSB duyurdu! Sınırda 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınırında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK/YPG'li terörist olmak üzere 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesi hudut hattında 3 kişinin, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edildi.

Yakalanan 3 kişiden birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi.

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