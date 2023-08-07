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MSB duyurdu: Sınırda 1'i PKK'lı 2 kaçak yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Hudut Kartalları#Suriye
MSB duyurdu: Sınırda 1i PKKlı 2 kaçak yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 10:21

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Şanlıurfa'da, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 2 kişinin yakalandığı açıklandı

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MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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#MSB#Hudut Kartalları#Suriye

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