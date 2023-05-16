MSB duyurdu: Sınırda 1'i PKK'lı 12 kişi yakalandı

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MSB'nin yaptığı paylaşımdaki ifadeler şu şekilde:
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2023
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/J9D0PS5XIA