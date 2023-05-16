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MSB duyurdu: Sınırda 1'i PKK'lı 12 kişi yakalandı

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#MSB#Suriye#Hudut Birlikleri
MSB duyurdu: Sınırda 1i PKKlı 12 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 10:03

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 12 şahsın hudut birliklerimizce yakalandığını, 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğunu duyurdu

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MSB'nin yaptığı paylaşımdaki ifadeler şu şekilde:

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.

Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi.

 

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#MSB#Suriye#Hudut Birlikleri

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