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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 21:35 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Sayı 3'e yükseldi

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MSB duyurdu! Sayı 3'e yükseldi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gara bölgesinde icra edilen harekat kapsamında PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.

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