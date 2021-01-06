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MSB duyurdu: Saldırı ve sızma girişimindeki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi."
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