MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek.