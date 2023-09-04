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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#PKK
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 11:38

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

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#MSB#Terörist#PKK

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