MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte en ucuz otomobiller Listeler güncellenecekİşte en ucuz otomobiller! Listeler güncellenecek#Otomobil
Almanya bu skandalı konuşuyor Hükümet harekete geçti, hemen istifa etti...Almanya bu skandalı konuşuyor! Hükümet harekete geçti, hemen istifa etti...#Aşı
Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrıKripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?#Volfram Küpleri
Melek olup uçtu Küçük Müslüme’ye veda...Melek olup uçtu! Küçük Müslüme’ye veda...#Müslüme Yağal
Erdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayızErdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız#Erdoğan
TMSFden önemli adım 6 şirket daha devrolduTMSF'den önemli adım! 6 şirket daha devroldu#TMSF
Gizli belge sızdı: AB harekete geçiyor İşte bardağı taşıran son damla...Gizli belge sızdı: AB harekete geçiyor! İşte bardağı taşıran son damla...#AB
Atatürkün bilinmeyen röportajı ortaya çıktı Dikkat çeken ifadeler...Atatürk'ün bilinmeyen röportajı ortaya çıktı! Dikkat çeken ifadeler...#Mustafa Kemal Atatürk
Araç ithalatında önemli gelişme Bakanlık harekete geçtiAraç ithalatında önemli gelişme! Bakanlık harekete geçti#Paralel Araç İthalatı
Yol verme kavgasında ortalık karıştı Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savunduYol verme kavgasında ortalık karıştı! Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savundu#Kavga
Divanda gergin anlar Fikret Orman kürsüye çıktı ve...Divan'da gergin anlar! Fikret Orman kürsüye çıktı ve...#Beşiktaş
Bella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdimBella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdim#Bella Hadid
Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı!#Ünlülerin Takıntıları
Çocukla uğraşamam, Asena da istemiyor Herkes ürememeli'Çocukla uğraşamam, Asena da istemiyor! Herkes ürememeli'#Şahin Irmak
Bu nasıl soru Eşinizi öpebilir miyimBu nasıl soru! Eşinizi öpebilir miyim?#Altın Fiyatları
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Kuzey Irak#Operasyon
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Gözden Kaçmasın

Erdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayızErdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Kuzey Irak#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar