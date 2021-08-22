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GeriGündem MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi" denildi. 

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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