MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.
Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/uMtGkLNYyj