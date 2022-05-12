MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.