MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı...
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/rmUuY9W2oz