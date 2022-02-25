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MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi

#Terörle Mücadele#MSB#PKK
MSB duyurdu PKKya ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı...

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

 

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