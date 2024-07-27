MSB duyurdu: PKK'lı teröristlere ait silahlar ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:
İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.
Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 3 adet el bombası,
- 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP,
- 2 adet anti-personel mayın,
- 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın,
- 1 adet mayın,
- 2 adet el yapımı havan,
- 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
- 1 adet sis mühimmatı,
- 1 adet 120 mm havan mühimmatı,
- 1 adet 81 mm havan mühimmatı,
- 2 adet sinyal tespit cihazı,
- 2 adet alpha-fire düzenek,
- 1 adet havan mühimmat deposu,
- 8 adet mühimmat kutusu,
- 3 adet mutfak tüpü,
- 7 adet yakıt dolu bidon,
- 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak,
- 1 adet su havuzu.
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek