MSB duyurdu: PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hâle getirdi.
Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:
1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
111 adet 40 mm Bombaatar mühimmatı,
1.680 adet 5,56 mm mühimmat,
1.580 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
6 adet 82 mm havan mühimmatı,
5 adet 81 mm havan mühimmatı,
4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
22 adet savunma tipi el bombası,
10 adet el bombası fünyesi,
1 adet termal giyecek.