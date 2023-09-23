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MSB duyurdu: PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

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#MSB#PKK#Operasyon
MSB duyurdu: PKKlı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 11:14

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatların ele geçirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hâle getirdi.

Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
111 adet 40 mm Bombaatar mühimmatı,
1.680 adet 5,56 mm mühimmat,
1.580 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
6 adet 82 mm havan mühimmatı,
5 adet 81 mm havan mühimmatı,
4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
22 adet savunma tipi el bombası,
10 adet el bombası fünyesi,
1 adet termal giyecek.

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#MSB#PKK#Operasyon

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