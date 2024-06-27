×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: PKK'lı teröristler gizlenmek için ormanları yakıyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Türk Silahlı Kuvvetleri#Terör Örgütü PKK
MSB duyurdu: PKKlı teröristler gizlenmek için ormanları yakıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 19:10

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'lı teröristlerin gizlenmek için ormanları yaktığını açıkladı. Açıklamada, "Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek! Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak!" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı. Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor. PKK'lı teröristler, ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor. Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek! Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#Türk Silahlı Kuvvetleri#Terör Örgütü PKK

BAKMADAN GEÇME!