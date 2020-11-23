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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 18:08 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

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