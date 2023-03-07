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MSB duyurdu! PKK terör örgütünden kaçan iki terörist daha teslim oldu

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#MSB#Deprem#Milli Savunma Bakanlığı
MSB duyurdu PKK terör örgütünden kaçan iki terörist daha teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 19:32

MSB "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerini kullandı.

 

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#MSB#Deprem#Milli Savunma Bakanlığı

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