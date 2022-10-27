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MSB duyurdu... Pençe-Kilit'ten acı haber: 1 asker şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Fatih Bozkurt#Pençe-Kilit
MSB duyurdu... Pençe-Kilitten acı haber: 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 08:32

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt şehit oldu" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

MSB duyurdu... Pençe-Kilitten acı haber: 1 asker şehit oldu

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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